ハウステンボスで“ミッフィーの誕生日”をお祝い！ 1ヵ月限定のスペシャルイベント開催決定
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、5月29日（金）〜6月28日（日）の期間、ミッフィーの誕生日を祝うスペシャルイベント「ミッフィーバースデーマンス」を開催する。
【写真】人気のカフェ＆ショップが集結！ 誕生日イベントの詳細
■幸福に満ちた1ヵ月
今回開催される「ミッフィーバースデーマンス」は、全国のミッフィーカフェ＆ショップが大集結するほか、ハウステンボス限定グルメ＆グッズの販売や、特別なグリーティングなどが行われる1ヵ月限定のイベント。
期間中は、全国のお店の魅力が楽しめるスペシャルなコラボレーションを実施。人気カフェ「miffy cafe tokyo」をはじめ、「Dick Bruna Table」や「みっふぃーきっちん＆べーかりー」といった、普段は各地へ足を運ばないと出会えないカフェやショップが並ぶ予定だ。
また、ミッフィーの誕生日と「ミッフィー・ワンダースクエア」開業1周年を記念して、期間限定のスペシャルグルメとグッズも用意。思わず写真に収めたくなる「ミッフィーのバースデーケーキ」や、風船と紙吹雪をモチーフにした限定デザインの「ワンピース＆スカーフセット」などが展開される。
さらに、お気に入りの“お花柄ドレス”を着たミッフィーが期間限定でグリーティングギャラリーに初登場。加えて、ミッフィー、メラニー、ボリス、グランティが勢ぞろいするバースデーショーも初開催され、誕生日ならではの特別な演出で、幸福に満ちたひと時を堪能することができる。
