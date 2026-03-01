来年卒業する学生向けの会社説明会が１日に解禁され、県内でも就職活動が本格的に始まりました。

高崎市のＧメッセ群馬で開催中の合同説明会は、２日間の日程で行われ、初日の１日は、県内企業を中心に９０社が参加しました。政府が定めたルールでは３月１日が新卒採用の会社説明会の解禁日で、６月からは選考が始まります。

会場では将来性や安定性などを理由にソフトウェア業界など、ＩＴ分野に関心を寄せる学生の姿が多く見られました。参加した約３００人の学生は気になる企業のブースを回り熱心に耳を傾けていました。

一方で、人手不足を背景にことしも企業の採用意欲は高く学生優位の売り手市場が続いています。就職情報会社のマイナビによりますと、２０２６年卒業予定の学生を対象とした採用で募集人数に対する内定者数の割合を示す「採用充足率」は、６９．７パーセントと過去最低を更新しました。

会場では企業の担当者が年間の休日や残業時間、職場の雰囲気など福利厚生の充実を通じて働きやすさをアピールしていました。説明会の担当者によりますと、ＡＩの普及が進む中で、最近では対人スキルを重視する企業も増えているということです。