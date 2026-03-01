【速報】鹿児島市などで震度3 薩摩半島西方沖で推定M5.4〈各地の震度〉
気象庁によると、1日午後6時ごろ、宮崎県都城市や三股町、鹿児島市などで震度3の地震があった。震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さは約130キロ。地震の規模はマグニチュード(M)5・4と推定される。
各地の震度は次の通り。
【宮崎県】
震度3=都城市、三股町
震度2=小林市、高原町、延岡市、西都市、高鍋町、川南町、門川町、美郷町、高千穂町、宮崎市、日南市、串間市、国富町、綾町
震度1=えびの市、日向市、新富町、都農町、椎葉村、日之影町
【鹿児島県】
震度3=鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、南種子町
震度2=枕崎市、指宿市、薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、姶良市、垂水市、曽於市、志布志市、東串良町、南大隅町、西之表市、三島村、中種子町、十島村、薩摩川内市甑島、屋久島町
震度1=阿久根市、日置市、伊佐市、さつま町、瀬戸内町
【熊本県】
震度2=八代市、宇城市、美里町、氷川町、あさぎり町
震度1=熊本市西区、山都町、人吉市、錦町、多良木町、産山村、上天草市、芦北町
【大分県】
震度2=佐伯市、竹田市
震度1=豊後大野市、国東市、大分市、別府市、臼杵市、津久見市、由布市
【佐賀県】
震度1=神埼市、白石町
【香川県】
震度2=東かがわ市
震度1=高松市、さぬき市、土庄町、小豆島町、丸亀市、観音寺市、三豊市、綾川町、多度津町
【愛媛県】
震度2=八幡浜市
震度1=宇和島市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町、今治市
【高知県】
震度2=高知市、宿毛市
震度1=南国市、土佐市、須崎市、香南市、香美市、土佐町、大川村、いの町、四万十市、四万十町、大月町、黒潮町、室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、馬路村、芸西村
【兵庫県】
震度1=洲本市
【和歌山県】
震度1=御坊市、みなべ町
【岡山県】
震度1=真庭市、美咲町、岡山市北区、岡山市南区、倉敷市、瀬戸内市、浅口市、和気町、里庄町、矢掛町
【広島県】
震度1=三原市、尾道市、福山市、呉市、大崎上島町
【山口県】
震度1=岩国市、柳井市、周防大島町、田布施町、平生町
【徳島県】
震度1=徳島市、鳴門市、吉野川市、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町、阿南市、牟岐町、美波町