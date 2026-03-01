俳優のつるの剛士さんが2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。声が全く出なくなったことを明かしました。



【写真を見る】【 つるの剛士 】 「全く声が出なくなってしまいました」 喉の不調を報告 翌日の仕事復帰に向け静養中





つるのさんは投稿で「私、喉（声）をやってしまい。。 全く声が出なくなってしまいました。。」と状況を報告。翌日からの仕事に支障をきたさないよう、病院で処方された薬を服用し、一言も声を発することなく静養していることを明かしました。





静養中は、普段から読書や考え事をする際に利用しているお気に入りの海辺の岩場で過ごしたといいます。つるのさんはこの場所について「私が読書のときや、ぼけぇ〜と考え事するときにぶらっと来る特等席。座り心地も、居心地もよいお気に入りの岩場があるのですが、今日もここで夕方まで読書な一日」と綴っています。







なお、投稿に添付された動画については「動画はすべて別日です。笑」と注釈を加えています。







最後につるのさんは「とにかく明日の朝、声が出ることを祈るのみ 喉！声！いつも本当にありがとう！だからお願い！」と、仕事復帰への願いを込めたメッセージで投稿を締めくくりました。







この投稿に、「どうか明日、無事に声出ますように」「乾燥でヤラれたかな？お大事にしてくださいね」「なんて素敵な場所なんでしょう」「明日の朝、無事声が戻っていますように」などの声が寄せられています。



