◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 川崎F2―2（PK4―2）水戸（2026年3月1日 U等々力）

川崎フロンターレが土壇場の逆襲でPK勝利を手にした。ホームに昇格組の水戸ホーリーホックを迎えた一戦は前節2月21日のFC東京戦から先発6人を入れ替えた布陣。負傷で出遅れていたDF佐々木、2028年ロサンゼルス五輪世代のMF大関、経験豊富なMFマルシーニョ、さらにFWロマニッチが今季初先発を果たした。

前半終了間際に連続失点を喫して2点のビハインドを背負う苦しい展開。後半17分にはFWエリソン、MF伊藤、MF宮城を一気に投入したが、なかなか状況を打開できない。しかし、後半39分に相手のハンドで得たPKをエリソンが決めて1点差とすると、後半追加タイム3分にMF脇坂が起死回生の同点弾。左クロスに飛び込んでDFと競り合い、こぼれ球を自ら蹴り込んで2―2としてPK戦に持ち込んだ。

先蹴りのPK戦では川崎Fが全員決め、水戸は2人目と4人目が失敗。苦しい状況から敗戦を免れただけでなく、PK勝利で勝ち点2を積み上げた。

殊勲の脇坂は同点弾の場面を振り返り「DFが落ち着いた対応をしていたので前に入り込んで、あとはGKを見てちょっと浮かして冷静に決められた」と息をついた。苦戦を強いられた展開に「前半に先制点を取れれば良かった。そこが課題。失点はチーム全体で押し込まれたところの緩さがまだある」と反省。PK戦では2人目で成功して勝利に貢献し「フロンターレのサポーターの前で蹴ることができたし、GKが絶対止めてくれると信じて思い切り蹴った」と振り返った。