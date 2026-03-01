【ポイント】

・2日（月）の天気は下り坂。西日本は雨が降り出す。

・東海や関東は次第に雲が広がるも、スギ花粉が非常に多い。

・北日本は日差しがあっても、冷たい北風が強い。

・ひな祭りの3日（火）は「皆既月食」だが、広くあいにくの天気。

・4日（水）は関東の山沿いで雪の可能性。

・天気は周期的で、6日（金）は西日本で、7日（土）は東日本や北日本も天気が崩れる。

【全国の天気】

北海道の東海上で発達した低気圧が停滞するため、北海道では2日（月）にかけて、風の強い状態が続くでしょう。一方、九州に低気圧が接近するため、西日本では次第に天気が下り坂です。九州は昼前から、中国、四国も夜には雨が降り出すでしょう。横殴りの雨になる所もありそうです。東日本は晴れ間の出る所が多く、スギ花粉の飛散量が非常に多いでしょう。

日中の気温は東海から西で高く、名古屋で19℃、大阪で17℃と、いずれも4月上旬並みの暖かさが続くでしょう。関東は雲が広がり、日中は前日より5℃低い14℃、雨が降る福岡も13℃と前日より低い気温となる見込みです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -1℃（-1 3月下旬）

仙台 2℃（-3 3月下旬）

新潟 1℃（-5 平年並み）

東京 7℃（-1 3月下旬）

長野 0℃（-3 3月下旬）

名古屋 7℃（＋1 4月上旬）

大阪 7℃（±0 3月下旬）

広島 7℃（＋2 3月下旬）

高知 9℃（＋3 4月上旬）

福岡 10℃（＋3 4月上旬）

鹿児島 15℃（＋3 4月下旬）

那覇 20℃（±0 4月下旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 2℃（±0 2月下旬）

仙台 12℃（±0 3月下旬）

新潟 8℃（-2 2月下旬）

東京 14℃（-5 3月中旬）

長野 12℃（±0 3月下旬）

名古屋 19℃（-1 4月上旬）

大阪 17℃（±0 4月上旬）

広島 16℃（-1 3月下旬）

高知 18℃（±0 3月下旬）

福岡 13℃（-4 2月下旬）

鹿児島 18℃（-3 3月中旬）

那覇 24℃（＋1 4月中旬）

【週間予報】3日（火）は「皆既月食」です。全国的にくもりや雨で、月が見られる地域は少ないかもしれません。また、関東では3日（火）の夜から4日（水）にかけて、気温が低い山沿いを中心に雨が雪に変わる可能性がありますので、注意が必要です。北海道では雪でしょう。天気は周期的で、週の半ばから後半に天気が回復しますが、6日（金）から7日（土）にかけて、雨が降る所が多いでしょう。北日本の日本海側は寒気が入り、8日（日）にかけて平地でも雪が降りそうです。