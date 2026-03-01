28日（土）にイタリアのスーペル・コッパ準決勝が行われ、石川祐希が所属するペルージャはトレンティーノと対戦した。

昨シーズンのセリエAで好成績を収めた4チームが、優勝をかけて争うスーペル・コッパ。今シーズンはペルージャ、トレンティーノ、チヴィタノーヴァ、ヴェローナの4チームが出場する。元々、今シーズンのスーペル・コッパは2025年11月にサウジアラビアで開催予定だったものの、延期が決定。2026年2月28日（土）と3月1日（日）にイタリアで開催されることとなった。

現在、同大会3連覇中のペルージャは準決勝でトレンティーノと激突。今シーズンのトレンティーノはセリエAのレギュラーシーズンを3位で終え、プレーオフに進出している。

前回大会MVPの石川は2月上旬に負った右ヒザのケガにより、戦線を離脱。本試合はリベロユニフォームを着用し、ベンチ入りした。注目の第1セットは、ペルージャが連続得点により流れを掴む入りとなる。その後もサービスエースやブロックポイントから勢いを加速させるペルージャ。中盤にはダブルスコアまで点差を広げる。終始、主導権を握ったペルージャは25-19で第1セットを取る。

続く第2セットは流れが両チームを行き来。セットの半ばまで一進一退の攻防が続く。しかし、終盤に差し掛かった場面でペルージャがブレイクに成功し抜け出すと、以降はリードを維持。第2セットも制し、勝利に王手をかける。

第3セットも勢いの止まらないペルージャは序盤から先行する。2セットダウンで後がないトレンティーノも離されまいと食らいつくが、ペルージャは逆転を許さない。中盤から相手を突き放したペルージャ。25-20で第3セットを取り切り、ストレート勝利を飾った。

完勝を収めたペルージャは4連覇に向けて、決勝進出を決めた。なお、石川の出場はなしに終わっている。次戦の決勝、ペルージャは3月1日（日）23:00よりヴェローナと対戦する。ヴェローナは準決勝でチヴィタノーヴァと対戦し、セットカウント3-1で勝利している。

■試合結果

ペルージャ 3-0 トレンティーノ

第1セット 25-19

第2セット 25-20

第3セット 25-20