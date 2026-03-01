お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一（52）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演し、かつてのギャラ格差について明かす場面があった。

もう十数年前のこと。正月三が日の営業でブラックマヨネーズ、サンドウィッチマン、オードリーがそれぞれ別の日に出演したことがあったという。

「後日みんなでやる番組があって、何となくギャラの話聞いたら体真っ白になるくらい違った」と小杉。伊達みきおが「要するに割合ですよね」と言うと、小杉は「割合が」と所属事務所と芸人の取り分が事務所によって大きな違いがあることを明かした。

サンドの場合は「芸人:6、事務所:4」の配分で伊達と富澤たけしが3割ずつ。小杉は「その時俺ら1人××万円」とピー音付きで明かし、伊達が「だから10分の1よ」とブラマヨが実際に受け取ったギャラは何とサンドの10分の1だったとぶっちゃけた。

吉本芸人のギャラ比率は「事務所:9、芸人:1」とまことしやかにささやかれていたが、小杉は「よく俺ら9:1って言われて“9:1じゃないよ”って会社に言われていたけど、9.4:0.6やった」と驚きのギャラ事情を告白。「そっちかい！ってなって。9:1じゃないよ、そっちかい！って。金利みたいな話になってくる」と笑いを誘った。

画面には「あくまでも昔の話です」とテロップが表示され、小杉も「ずいぶん前やし、今は会社も変わって」とフォローしていた。