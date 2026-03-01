¡Ú SMILE-UP. ¡Û¡¡¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤Ø¤ÎÊä½þ¡¡¡Ö6·î°Ê¹ß¤ÎÊä½þ¤Î¤´¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿´¤Î¥±¥¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Ë°ìËÜ²½¡×
SMILE-UP.¼Ò¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼õÉÕÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤» µÚ¤Ó Áá´ü¤Î¤´¿½¹ð¡¦¤´Ï¢Íí¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¡¢Âê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÄó¸À¤Ë½¾¤¤¡¢2023Ç¯9·î13Æü¤Ë³°ÉôÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ëÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±·î15Æü¤ËÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÊä½þ¿½¹ð¤Î¼õÉÕÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¡¢ËÜÇ¯6·î°Ê¹ß¤ÎÊä½þ¤Î¤´¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿´¤Î¥±¥¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Ë°ìËÜ²½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìËÜ²½¤·¤¿¸å¤â¡¢Êä½þ¤Î¤´¿½¹ð¤ä¤´ÁêÃÌ¤¬¿´¤Î¥±¥¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´ÁêÃÌ¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó¤´°Õ¸þ¤Ë±þ¤¸Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÎÊä½þ¼êÂ³¤Ë¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÄó¸À¤Ë½¾¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿´¤Î¥±¥¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊä½þ¿½¹ð¼õÉÕÁë¸ý³«ÀßÁ°¤Î2023Ç¯5·î31Æü¤ËÈï³²¼ÔµßºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿ÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤Ï´°Á´¤ËÆÈÎ©¤·¤¿·Á¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¡¢¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¤´¿½¹ð¤¬¡¢¤Þ¤À¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤Êý¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¼õÉÕÁë¸ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡ÚÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¡¡Êä½þ¼õÉÕÁë¸ý¡Û¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅºÉÕ¤·¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÈï³²µßºÑ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
