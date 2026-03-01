関西若手漫才師の登竜門『ytv漫才新人賞』ぐろうが念願の優勝 粗品の審査に感謝「全部真に受けたらそれは違う」
関西若手漫才師の登竜門となる読売テレビ『第15回ytv漫才新人賞決定戦』が、3月1日に生放送（後3：00〜 ※関西ローカル／TVer生配信）され、コンビのぐろう家村涼太、高松巧）が優勝した。
【写真】『ytv漫才新人賞』優勝のぐろう 100万円を獲得！
『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。年間を通じたバトルが特徴で、3回の事前ROUNDを勝ち抜いた6組と敗者復活1組が、ファイナルとなる「決定戦」に進出する。
ぐろうは、3度目の決定戦進出で、念願の優勝。生放送後の優勝会見では「やっと」「ほっとした」と安堵の笑みがこぼれた。
同賞からは、過去に、銀シャリ、ガクテンソク（当時・学天即）、霜降り明星、カベポスターらが優勝。歴代のファイナリストからも、昨年の『M-1グランプリ』王者・たくろう、『キングオブコント』王者・ロングコートダディ、『ダブルインパクト』王者・ニッポンの社長らを輩出した。また審査員では、昨年は粗品を賞レースで初めて起用するなど、こだわりの顔ぶれがそろう。
今回も粗品の審査に注目が集まり、ぐろうは「84点」と評価。決定戦に進出した7組の中ではマーメイドと並んで1位の評価だった。
家村は「全部真に受けたらそれは違う」としつつ「めっちゃ真剣に聞かせてもらいました」と感謝。さらなるビッグタイトルに向けて、家村は「これを機にでっかくなる」と力を込め、高松も「第一歩」と強調した。
■『マウスコンピューターpresents 第15回ytv漫才新人賞決定戦』
出番順
（1）タチマチ（安達周平、胡内佑介）
（2）生姜猫（川崎 ※崎＝たつさき ケージュ、カンサイ）
（3）ぎょうぶ（為国、澤畑健二）
（4）ぐろう（家村涼太、高松巧）
（5）マーメイド（田村境祐、テクニック。）
（6）シカノシンプ（北川、ゆのき）
（7）天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）
