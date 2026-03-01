関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」が1日、同局で開催され、3年連続出場の「ぐろう」が悲願の優勝を果たした。

同大会といえば昨年、「霜降り明星」の粗品が衝撃の審査員デビューを遂げ、話題をかっさらった。今年も審査員を務め、厳しくも熱い講評を全組に送った。終了後、Tverで生配信された「反省会」には、出場者が登場し、粗品の審査に話題が及んだ。

もっとも低評価を受けたのが大会史上最短の結成3年目で決定戦に進出したトリオ「生姜猫」。「曲芸的な笑いの取り方をよくやる。得意やと思うし、評価もされてる。ウケるし、拍手ももらいやすいけど、面白くはないんですよ、正直」とズバリ。これには思わず川粼が「え！」と声を上げ、メンバー2人に「シーッ」と注意された。

川粼は「真剣に漫才を見てくれて、真剣に言ってくれる。すばらしい審査でした」と感謝した。だが、MCの藤崎マーケットに2人から「これ生配信されてないよ」とだまされると、「でも…言い過ぎ〜！」とぶっちゃけ,笑わせた。

「天才ピアニスト」のますみは「あの人すごい！あの人頭の回転が凄くいい！」と、大阪のオバチャンのように褒めた。「タイムも計ってて、ネタのイイとこ、悪いとこ全部言うてくださって。われわれは図星のこといわれたな」と語った。

相方・竹内知咲も「ベタなことやってるって絶対言われると思ってた。かねて悩んでる“うまい”って言われるけど…みたいなとこもずばっと言われた」と、鋭い指摘を受け止めた。ただ、粗品からは希有な存在と褒められており、「ありがたったですね」と振り返っていた。