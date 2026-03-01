ゴール直前、思わず声が出てしまった。デビュー３年目の長浜鴻緒騎手（２０）＝美浦・根本＝が、中山５Ｒをサザンテイオー（牡３歳、美浦・根本）で制し、３月３日付けで定年退職する師匠・根本康広調教師（７０）へ恩返しの勝利を届けた。

「まじで恩返ししたい−」。２月上旬、記者に届いたメッセージだ。８７年にメリーナイスで日本ダービーを制した根本師は先月、ダービージョッキートークショーに登壇。ファンからダービー制覇に近いジョッキーは誰かと問われると、こう答えた。「手前みそだけれども、うちの長浜鴻緒」と愛弟子の“末っ子”を指名。まだたった１度重賞に騎乗しただけの若手だが、期待は大きい。「まだまだ気が弱いところがあるんですけれど、いいものを持っています。苦労しながら、上に行けるようなお手馬が出てくればおもしろいんじゃないですかね」と目を細めた姿に胸を打たれ、その録音を彼に送った返信が冒頭のメッセージだ。

年末から続く不振を打破したのは、先月２１日。ギリギリ間に合った。「先生の引退までに何とか勝ちたい」と話していた長浜。２月に同馬は２度出走し、２着２回という悔しい成績だった。悲願の勝利をつかんだ鞍上は、男泣きをしながら引き上げてきた。師匠と熱い抱擁をかわすと、涙を拭いながら検量室へ戻った。コメントを求めると、「めちゃくちゃうれしい！」と笑顔。恩師の最後の期待に応えた。

この日、師がダービー優勝時に着用したブーツを履いてレースに挑んだ。根本師いわく、弟子全員に履かせたというが、サイズが合ったのは長浜だけ。まさに“シンデレラ”のようだ。騎手の育成に尽力した根本師の愛情をたっぷり受けた長浜は、最後に「競馬にはドラマがある」ことを体現して見せた。

「師匠に期待してもらってうれしいですね。いろいろ経験させてもらって、ジョッキーとしてここまで育ててもらって本当に感謝ですね」と話した。今後はフリーに転身予定。このブーツとともに、師が願ったダービージョッキーの座も引き継いでほしい。頑張れ、長浜騎手！（デイリースポーツ・野里美央）