¡ÚÂç³À¶¥ÎØ¡¦£Ç·¿åÅÔÂç³ÀÇÕ¡ÛµÈÅÄÍ´õ¡¡ÆóÍ½£³Ãå¤â¼ê±þ¤¨¡ÖÀè¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¡¡Âç³À¶¥ÎØ¤Î£Ç·¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¿åÅÔÂç³ÀÇÕ¡×¤Ï£±Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³Âç³À¥Ð¥ó¥¯¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ëµÈÅÄÍ´õ¡Ê£²£´¡á°ñ¾ë¡Ë¤ÏÆóÍ½£¸£Ò¤Ç£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢Ìµ»ö½à·è¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÆóÍ½¤ÎµÈÅÄ¤ÏÂ¼ÅÄÍ´¼ù¤Ë¼¹¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¡¢£·ÈÖ¼ê¤«¤éÆ§¤ß¾å¤²¤¿¤¬£³Ãå¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÃæÃÄ¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿À¶¿åÍµÍ§¤¬¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³Ê¾å¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤êÃæÃÄ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¸å¤í¤ÎÀèÇÚ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏØãÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºä°æÍÎ¤¬£´Ãå¤Ç½à·è¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡Öºä°æ¤µ¤ó¤Ï£´Ãå¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡£µÃå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ï¡Á¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð´é¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ¥É¥ë¤¬£±¥ß¥ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤é½Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÆ§¤ó¤Ç£³Ãå¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤·¡¢Àè¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈñÁÀå¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¿¨¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ä¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³Âç³À¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎºÊ¡¦ÁýÅÄÍ¼²Ú¡Ê£²£µ¡á´ôÉì¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡ÖÎý½¬¤Ç¤â»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆó¼¡Í½Áª¤Ï¥ä¥¸¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤è¤¦¤À¤¬¡¢½éÆü¤«¤é¡Ö¥æ¥¦¥¡Á¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÂç³À¤ÎµÈÅÄÍ´õ¡×¤ÈÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½à·è£±£°£Ò¤ÏÀè¹Ô°ì¼Ö¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹½À®¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¡£Àè¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢½à·è£±£±£Ò¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦½ãÃÏ¸µÀª¤È¡¢·è¾¡¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò±é¤¸¤ë¡£