押切もえ、ドアラと2ショットに反響「沖縄キャンプに行かれてたんですね」 夫は中日・涌井秀章
モデルの押切もえが1日にインスタグラムを更新し、オフショットを公開。ドアラとの2ショットを披露すると、ファンから「かわいい」「ツーショットいいなあ」といった反響が寄せられた。
【写真】押切もえとドアラの2ショット
押切が「3月ですね」と投稿したオフショットには、白ブラウス姿でカメラに微笑みかけるソロショットや夫の涌井秀章が所属する中日ドラゴンズのマスコット・ドアラとピースサインで並ぶ2ショットなどが収められている。
彼女の投稿にファンからは「ドアラだぁ〜！バンテリンドーム行きたいなぁ〜」「ドアラと一緒でかわいい」「沖縄キャンプに行かれてたんですね ドアラとツーショットいいなあ」などの声が集まっている。
■押切もえ（おしきり もえ）
1979年12月29日生まれ。高校在学中からファッション誌の読者モデルとして活躍し、2001年にはファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルに。2007年には『CanCam』の姉妹紙『AneCan』の専属モデルに抜擢される。2016年8月、『AneCan』専属モデルからの卒業を発表すると、11月にはプロ野球選手の涌井秀章と結婚。2018年3月には第1子を出産し、2021年7月には第2子が誕生している。
引用：「押切もえ」インスタグラム（@moe_oshikiri）
