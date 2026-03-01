白髪ヘアって、こんなにシャレる！！【40・50代】に推したい「こなれ白髪ぼかし」

白髪があるとオシャレを楽しめない……そんな風に考えていませんか？ 実は、ハイライトを入れたり明るめのカラーで染めるなど、40・50代になったからこそ楽しめるヘアスタイルがあるんです。きっと、黒髪とはひと味違ったシャレ感をまとえるはず。白髪染めによる髪へのダメージや頻繁なメンテナンスに、悩みはじめている人もぜひチェックを。今回は、今の自分をもっと楽しめるようになれそうな、「こなれ白髪ぼかし」をピックアップします！

地毛を活かして抜け感たっぷり

ベースは地毛のまま、ハイライトを入れて白髪を馴染ませたスタイル。細いハイライトを全体に広がるようにたっぷり入れ、白髪もデザインの一部として取り込んでいます。全体を明るくするのではなく、あえて黒髪とミックスさせることで、抜け感のある仕上がりに。シャープな切りっぱなしボブと組み合わせれば、洗練されたクールな印象になりそう。

白髪が多いほど高発色に

「明るい方が白髪は目立ちにくい」と@katayu1204さんが解説するように、思い切って全体をハイトーンカラーにするのも素敵。画像は、「白髪100%のお客様」とのこと。上品なミルクティーベージュも、ブリーチやフルハイライトなしで綺麗な仕上がりを目指せそう。髪がふっくらとボリュームアップした印象になり、若々しい印象も。まだ白髪はチラホラ見える程度という人は、今からじっくり白髪を育てる方針で、いつかこんな素敵な髪色になれる日を楽しみに待ってみませんか。

透明感のあるベースカラーにハイライトが映える

白髪がまばらにある程度なら、ベースは暗髪でごく細いハイライトを入れることでナチュラルなシャレ感を発揮できそう。@sakosakosakosakoさん曰く、ベースのカラーは「ブルーベースのグレージュカラー。オレンジ味を抑え、暗くても透明感ある仕上がり」とのこと。細いハイライトを散らすことで、白髪は目立ちにくく、ぐっと都会的な印象に。@sakosakosakosakoさんによると「1.5～2ヶ月おきのメンテナンスでキレイをキープ」とのことなので、メンテナンスの頻度も抑えられるはず。

オリーブブラウンの落ち着いた仕上がり

@hanae.yamaguchiさんが、「オリーブブラウンの明度で差を付けてデザインしました」と解説している、ナチュラルなカラーリング。髪の赤みを抑えて白髪と地毛との色の差を曖昧にすることで、落ち着いた印象を引き出します。@hanae.yamaguchiさんによると、「あえて白髪は染めずに白髪を活かしつつ、ぼかしていくのが楽ですしおしゃれ」とのこと。

