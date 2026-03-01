◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第４節 川崎２―２水戸（ＰＫ４―２）（１日・Ｕ等々力）

川崎はＪ１初昇格の水戸を２―２で迎えたＰＫ戦の末に下した。前半終了間際に水戸ＦＷ加藤に２得点を許す苦しい展開となったが、後半にＦＷエリソンのＰＫとＭＦ脇坂のゴールで同点とし、ＰＫ戦で勝利した。

＊ ＊ ＊

今季初黒星を喫した前節（２月２１日・対ＦＣ東京、１●２）からスタメンを６人変更。センターＦＷはロマニッチが務め、Ｕ―２３日本代表ＭＦ大関が初先発。センターバックでＤＦ佐々木が今季初出場した。ＦＷエリソン、伊藤らがベンチスタートとなった。

試合は序盤から川崎ペースで進んだ。前半８分、右ＭＦ紺野のシュートから最後は主将のＭＦ脇坂が決定機を迎えたが、決まらず。前半１６分にはロングパスを受けた紺野が左足でシュートも、わずか右に外れた。川崎がボールを握る展開も、チャンスを生かせずにいると、水戸に徐々に押し返され、前半終了間際に立て続けに２失点した。いずれもフリーでシュートを許し、守備に課題を残した。

２点を追いかける後半、長谷部監督は１７分にエリソン、伊藤、宮城を投入し、３トップを総入れ替えの勝負手に出る。後半３６分、川崎は相手ハンドでＰＫを得ると、３９分にエリソンが決めて１点を返した。後半アディショナルタイムには脇坂が右足で押し込み、執念の同点ゴール。２―２でＰＫ戦へ持ち込んだ。

第２節・千葉戦に続く今季２度目のＰＫ戦は、４人のキッカー全員が成功。水戸が２人失敗し、４―２のスコアで勝ち点２を手にした。