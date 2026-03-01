人気日本人女子レスラーの久々“スマイル”写真が話題に。多くのファンが激励のコメントを送っている。

【画像】日本人女子、久々の“満開スマイル”ショット

このところ勝利に恵まれない状況が続いているのが、WWE女子スーパースターのカイリ・セインだ。年明け早々に先輩アスカとのユニット“カブキ・ウォーリアーズ”で保持していたWWE女子タッグ王座から陥落すると、その後もプレミアムイベントでアスカの失格をアシストしてしまい、ひどく叱責を受けるなど精彩を欠き、日本時間2月24日に放送されたWWE「RAW」でも久々のシングル戦でのチャレンジマッチで敗退し、雪辱を誓うSNS投稿をしたばかりだった。

そうした事情もあって、直近のSNSでの発信に映る彼女の姿は遠い目をした複雑な表情が多かったが、同26日にWWE日本公式X（旧ツイッター）がアップしたのは、「RAW」での入場シーンの1コマ。そこには満開スマイルで観客の声援に応えるカイリの姿が捉えられていた。

久々のスマイルショットにファンも反応。「やっぱり笑顔が似合う」「次のWWEインターコンチネンタル女子王者だ」「みんなカイリが大好き」「この笑顔、素敵すぎる」といったコメントが並んでいた。長いトンネルから脱却なるか、“海賊女王”の逆襲に注目だ。

