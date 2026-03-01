信号待ちをしていた大型犬が見つけたのは、大好きな交通整理のおじさん。その姿を捉えた瞬間に見せた喜びあふれる行動が、多くの人を笑顔にしたといいます。

投稿は記事執筆時点で48万回以上再生され、「天使すぎる」「撫で待ちかわいい♡」などのコメントが寄せられています。

【動画：信号待ちで『交通整理のおじさん』を見つけた大型犬→まさかの行動と『素敵すぎる対応』】

信号待ちで見つけた“大好きな人”

Instagramアカウント「hoku.hoku.220725」に投稿されたのは、ラブラドールのほくちゃんの微笑ましいひと幕。北海道で生まれ、沖縄育ちのほくちゃんは、やんちゃな女の子なんだとか。この日、飼い主さんと信号待ちをしていたほくちゃんの視線の先には、交通整理をするおじさんの姿があったといいます。

お座りをしながら前方をじっと見つめるほくちゃん。すでに尻尾は左右に大きく揺れ、体の奥から込み上げる喜びが抑えきれないご様子。周囲の人や車よりも、その存在だけを一途に見つめるかのような姿が印象的です。

高速モードで一直線

信号が変わると、ほくちゃんは飼い主さんとともに一直線に歩き出します。おじさんの姿が近づくにつれ、足取りは自然と軽やかに。尻尾だけでなくお尻まで揺れる“全身喜びモード”に突入していたのだとか。

そして距離が縮まった瞬間、ほくちゃんは思わずごろん。体をくねらせて、お腹を見せる仕草で甘えたそう。安全を考え、おじさんはすぐに歩道側へ優しく促したといいます。その瞬時の対応からは、日々現場に立つ交通整理のおじさんならではの気配りがしっかりと感じられたのでした。

素敵すぎる対応と信頼の証

歩道へ移動すると、おじさんは黄色い旗を手に持ったまま、空いた手でほくちゃんの頭や首元をそっと撫でてくれたそう。愛犬が18歳だというおじさんの手つきはとても慣れており、優しさがにじむようです。

ほくちゃんは体をくねらせながら、そのぬくもりを全身で受け止めていたのだとか。交通整理という緊張感ある現場のなかで生まれた、穏やかなひととき。ほくちゃんとおじさんの微笑ましいやり取りに、ほっこりする人が続出したのでした。

投稿には「こんなに喜んで寄ってきてくれたら犬好きは耐えられない」「大好きなおじさんなんですね♡」「ヘソ天ではない、独特のポーズがたまらない」「可愛すぎる&尊すぎる」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「hoku.hoku.220725」では、ほくちゃんの日常が多数投稿されています。クスッと笑える姿や可愛い表情にほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「hoku.hoku.220725」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。