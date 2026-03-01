「山に捨てようと思っている」と言われた犬の感動的なエピソードが話題となっています。

保護されて生まれ変わるまでの変化をまとめた投稿は記事執筆時点で41万8000回再生を突破し、「辛くて涙が出ます…」「3年間よく頑張ってきたね」「幸せになってね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『噛むし、山に捨てようと思っている』と言われたボロボロの犬を保護→愛情を注いだ結果…『表情の変化』】

飼育放棄されたトイプードル

Instagramアカウント「canonanimalrescue」の投稿主さんは、個人で犬の保護活動に尽力されているそうです。今回投稿したのは、あるトイプードルのエピソード。

そのわんこは、3年間も狭いケージの中で過ごしていたそう。しかし、噛み癖があることを理由に、所有者が「山に捨てようと思っている」と飼育放棄したのです。その話を聞いた投稿主さんが、自宅で一時預かりをすることにしたのでした。

初めて会ったときのわんこは、汚れてボロボロな体だったといいます。

3年分の汚れを洗い流して…

わんことの暮らしは、想像以上に大変なものでした。元所有者が主張した「噛み癖」はほとんどなかったものの、3年分の汚れが体にこびりついていたからです。汚れが毛にこびりつき、鎧のような状態になっていたといいます。カットするにも、刃が通らないほどの硬さだったとか…。

なんとか硬い毛玉をカットしたあとは、汚れを落とすためシャンプーをしたそうです。体が綺麗になるたびに、わんこの心は軽くなっていったのかもしれません。緊張していた表情が、徐々に和らいでいったといいます。

愛されて変わった表情に感動

わんこにとっての「初体験」は、他にもありました。自分以外のわんことの触れ合いです。わんこはとても友好的な性格で、他のわんことも仲良く過ごすことが出来たといいます。初めての仲間との出会いは、わんこの心を更に柔らかくほぐしたのでした。

現在、わんこは里親募集中とのこと。仲間と雪の上を歩く姿は、心の底から自由を満喫しているよう…。その嬉しそうな表情に、思わず涙がこぼれます。

最後に「いらない命なんてない」と綴った投稿主さん。健気に生きるわんこの姿から、命の尊さがひしひしと伝わるエピソードでした。

この投稿には「レスキューありがとうございます」「なんて可愛くて活発な子なのでしょう」「幸せいっぱいな犬生を送れますように」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「canonanimalrescue」には、色々なわんこの保護活動の様子が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「canonanimalrescue」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。