1日午後6時0分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【写真を見る】【地震速報】宮崎県・鹿児島県で最大震度3の地震 東かがわ市で震度2 岡山・香川の各地でも震度1を観測

気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮崎県の都城市と三股町、鹿児島県の鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、それに南種子町です。

【各地の震度詳細】

岡山・香川の各地の震度は【画像①】の通りです。

■震度3

□宮崎県

都城市 三股町



□鹿児島県

鹿児島市 鹿屋市 大崎町

錦江町 肝付町 南種子町

■震度2

□宮崎県

小林市 高原町 延岡市

西都市 高鍋町 川南町

門川町 宮崎美郷町 高千穂町

宮崎市 日南市 串間市

国富町 綾町



□鹿児島県

枕崎市 指宿市 薩摩川内市

霧島市 いちき串木野市 南さつま市

南九州市 姶良市 垂水市

曽於市 志布志市 東串良町

南大隅町 西之表市 三島村

中種子町 鹿児島十島村 薩摩川内市甑島

屋久島町



□香川県

東かがわ市



□愛媛県

八幡浜市



□高知県

高知市 宿毛市



□熊本県

八代市 宇城市 熊本美里町

氷川町 あさぎり町



□大分県

佐伯市 竹田市

■震度1

□宮崎県

えびの市 日向市 新富町

宮崎都農町 椎葉村 日之影町



□鹿児島県

阿久根市 日置市 伊佐市

さつま町 瀬戸内町



□香川県

高松市 さぬき市 土庄町

小豆島町 丸亀市 観音寺市

三豊市 綾川町 多度津町



□愛媛県

宇和島市 大洲市 西予市

内子町 伊方町 松野町

愛媛鬼北町 愛南町 今治市



□高知県

南国市 土佐市 須崎市

高知香南市 香美市 土佐町

大川村 いの町 四万十市

四万十町 大月町 黒潮町

室戸市 安芸市 東洋町

奈半利町 田野町 安田町

馬路村 芸西村



□熊本県

熊本西区 山都町 人吉市

錦町 多良木町 産山村

上天草市 芦北町



□大分県

豊後大野市 国東市 大分市

別府市 臼杵市 津久見市

由布市



□兵庫県

洲本市



□和歌山県

御坊市 みなべ町



□岡山県

真庭市 岡山美咲町 岡山北区

岡山南区 倉敷市 瀬戸内市

浅口市 和気町 里庄町

矢掛町



□広島県

三原市 尾道市 福山市

呉市 大崎上島町



□山口県

岩国市 柳井市 周防大島町

田布施町 平生町



□徳島県

徳島市 鳴門市 吉野川市

美馬市 徳島三好市 つるぎ町

東みよし町 阿南市 牟岐町

美波町



□佐賀県

神埼市 白石町

