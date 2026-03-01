【地震速報】宮崎県・鹿児島県で最大震度3の地震 東かがわ市で震度2 岡山・香川の各地でも震度1を観測
1日午後6時0分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮崎県の都城市と三股町、鹿児島県の鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、それに南種子町です。
【各地の震度詳細】
岡山・香川の各地の震度は【画像①】の通りです。
■震度3
□宮崎県
都城市 三股町
□鹿児島県
鹿児島市 鹿屋市 大崎町
錦江町 肝付町 南種子町
■震度2
□宮崎県
小林市 高原町 延岡市
西都市 高鍋町 川南町
門川町 宮崎美郷町 高千穂町
宮崎市 日南市 串間市
国富町 綾町
□鹿児島県
枕崎市 指宿市 薩摩川内市
霧島市 いちき串木野市 南さつま市
南九州市 姶良市 垂水市
曽於市 志布志市 東串良町
南大隅町 西之表市 三島村
中種子町 鹿児島十島村 薩摩川内市甑島
屋久島町
□香川県
東かがわ市
□愛媛県
八幡浜市
□高知県
高知市 宿毛市
□熊本県
八代市 宇城市 熊本美里町
氷川町 あさぎり町
□大分県
佐伯市 竹田市
■震度1
□宮崎県
えびの市 日向市 新富町
宮崎都農町 椎葉村 日之影町
□鹿児島県
阿久根市 日置市 伊佐市
さつま町 瀬戸内町
□香川県
高松市 さぬき市 土庄町
小豆島町 丸亀市 観音寺市
三豊市 綾川町 多度津町
□愛媛県
宇和島市 大洲市 西予市
内子町 伊方町 松野町
愛媛鬼北町 愛南町 今治市
□高知県
南国市 土佐市 須崎市
高知香南市 香美市 土佐町
大川村 いの町 四万十市
四万十町 大月町 黒潮町
室戸市 安芸市 東洋町
奈半利町 田野町 安田町
馬路村 芸西村
□熊本県
熊本西区 山都町 人吉市
錦町 多良木町 産山村
上天草市 芦北町
□大分県
豊後大野市 国東市 大分市
別府市 臼杵市 津久見市
由布市
□兵庫県
洲本市
□和歌山県
御坊市 みなべ町
□岡山県
真庭市 岡山美咲町 岡山北区
岡山南区 倉敷市 瀬戸内市
浅口市 和気町 里庄町
矢掛町
□広島県
三原市 尾道市 福山市
呉市 大崎上島町
□山口県
岩国市 柳井市 周防大島町
田布施町 平生町
□徳島県
徳島市 鳴門市 吉野川市
美馬市 徳島三好市 つるぎ町
東みよし町 阿南市 牟岐町
美波町
□佐賀県
神埼市 白石町
