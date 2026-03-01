RSK

1日午後6時0分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮崎県の都城市と三股町、鹿児島県の鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、それに南種子町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮崎県
都城市　三股町

□鹿児島県
鹿児島市　鹿屋市　大崎町
錦江町　肝付町　南種子町

■震度2
□宮崎県
小林市　高原町　延岡市
西都市　高鍋町　川南町
門川町　宮崎美郷町　高千穂町
宮崎市　日南市　串間市
国富町　綾町

□鹿児島県
枕崎市　指宿市　薩摩川内市
霧島市　いちき串木野市　南さつま市
南九州市　姶良市　垂水市
曽於市　志布志市　東串良町
南大隅町　西之表市　三島村
中種子町　鹿児島十島村　薩摩川内市甑島
屋久島町

□香川県
東かがわ市

□愛媛県
八幡浜市

□高知県
高知市　宿毛市

□熊本県
八代市　宇城市　熊本美里町
氷川町　あさぎり町

□大分県
佐伯市　竹田市

■震度1
□宮崎県
えびの市　日向市　新富町
宮崎都農町　椎葉村　日之影町

□鹿児島県
阿久根市　日置市　伊佐市
さつま町　瀬戸内町

□香川県
高松市　さぬき市　土庄町
小豆島町　丸亀市　観音寺市
三豊市　綾川町　多度津町

□愛媛県
宇和島市　大洲市　西予市
内子町　伊方町　松野町
愛媛鬼北町　愛南町　今治市

□高知県
南国市　土佐市　須崎市
高知香南市　香美市　土佐町
大川村　いの町　四万十市
四万十町　大月町　黒潮町
室戸市　安芸市　東洋町
奈半利町　田野町　安田町
馬路村　芸西村

□熊本県
熊本西区　山都町　人吉市
錦町　多良木町　産山村
上天草市　芦北町

□大分県
豊後大野市　国東市　大分市
別府市　臼杵市　津久見市
由布市

□兵庫県
洲本市

□和歌山県
御坊市　みなべ町

□岡山県
真庭市　岡山美咲町　岡山北区
岡山南区　倉敷市　瀬戸内市
浅口市　和気町　里庄町
矢掛町

□広島県
三原市　尾道市　福山市
呉市　大崎上島町

□山口県
岩国市　柳井市　周防大島町
田布施町　平生町

□徳島県
徳島市　鳴門市　吉野川市
美馬市　徳島三好市　つるぎ町
東みよし町　阿南市　牟岐町
美波町

□佐賀県
神埼市　白石町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。