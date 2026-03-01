ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】全日本ブレイキン選手権 岡山市出身のISSIN選手は決勝戦でS… 【速報】全日本ブレイキン選手権 岡山市出身のISSIN選手は決勝戦でShigekixに敗れ準優勝 【速報】全日本ブレイキン選手権 岡山市出身のISSIN選手は決勝戦でShigekixに敗れ準優勝 2026年3月1日 18時8分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（1日）東京で開催された「全日本ブレイキン選手権」で、岡山市出身のISSINこと菱川一心選手は決勝戦でライバルのShigekix選手と対戦し、0対3の判定で敗れ、準優勝でした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】 元TOKIO・山口達也さん（53）語る「一口飲めば、死ぬまで飲み続ける」アルコール依存症の怖さ「きょう新幹線で帰りますが、岡山の駅で飲んでしまうかも知れません。そういう病気なんです」