きょう（1日）東京で開催された「全日本ブレイキン選手権」で、岡山市出身のISSINこと菱川一心選手は決勝戦でライバルのShigekix選手と対戦し、0対3の判定で敗れ、準優勝でした。
 