加藤綾菜、加トちゃんのために料理と介護の勉強 Webで連載スタート
加藤綾菜は夫・茶と共に1日、都内で開催されたウェルネスイベント「ご自愛市spring2026『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」（主婦の友社主催）に参加。
【写真】加藤茶、加藤綾菜からサプライズ誕生日プレゼント
綾菜は「どうやったら加トちゃんがおいしいご飯を食べてくれるか」と考え、大阪の大学病院などで料理の勉強をするなど加トちゃんの食生活をサポートしてきた。
料理のほかにも介護を勉強して資格を取得。また、ヘルニア持ちで「腰が痛いから運動するのがしんどい」という加トちゃんのために、腰が痛い人でも自宅で簡単にできる運動も学んだという。
得た知識を生かして、Webメディア「ゆうゆうtime」での連載がきょう1日から始まった。綾菜は「勉強するのが好きだから、加トちゃんのためにフレイル予防とかいろんな資格を取りました。（勉強したことを）みなさんに提供できるように連載を始めました」と報告した。
同イベントは、各出展社ブースをはじめ、トークセッションやワークショップなど、数多くのコンテンツ体験から、自分に本当に合うモノやサービスに出合い、自分自身をいつくしむ“ご自愛投資”をするもの。
