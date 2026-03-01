Âè¸ÞÊ¡Îµ´Ý72Ç¯¡¢³ËÇÑÀäÁÊ¤¨¡¡½¸²ñ¤Ç¥¤¥é¥ó¹¶·âÈóÆñ
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥¥Ë´Ä¾Ì¿åÇú¼Â¸³¤ÇÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¥Þ¥°¥íµùÁ¥¡ÖÂè¸ÞÊ¡Îµ´Ý¡×¤Î¾èÁÈ°÷¤é¤¬Èï¤Ð¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢1Æü¤Ç72Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤ËÌó1200¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤òÈã½Ú¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£³ËÊÝÍ¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤ä»ö¼Â¾å¤ÎÊÝÍ¹ñ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬2·î28Æü¤Ë¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤«¤éÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¡¢ÀÅ²¬¸©¸¶¿åÇúÈï³²¼Ô¤Î²ñ¤Î¾¾ËÜ½áÏºÉû²ñÄ¹¤ÏËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¿¨¤ì¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¹ÔÆ°¤¬³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤Î´õË¾¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¤ÎÉÍ½»¼£Ïº»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌóÈã½Ú¤òµá¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£