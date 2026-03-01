◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト） ▽第４節 川崎２―２（ＰＫ４―２）水戸（１日・Ｕ等々力）

前節で、Ｊ１クラブとして臨む公式戦で歴史的な初勝利をＰＫ戦で挙げた水戸は、初の９０分での勝利を目前で逃し、ＰＫ戦の末に敗れて勝ち点１となった。

＊ ＊ ＊

格上の川崎を相手に、水戸らしさを存分に発揮した。序盤から川崎にボールを持たれながらも、要所を締めた。耐える時間を乗り越えると、前半４５分にＦＷ加藤千尋が華麗に流し込んで先制に成功。アディショナルタイムには混戦から再び加藤が決め、２―０のリードで前半を折り返した。

後半も中盤の球際で奮闘し、相手のシュートコースには体を投げ出して粘り強く対応。しかし、後半３９分のハンドによるＰＫ献上による失点から、重心が下がり防戦一方の展開となってしまう。アディショナルタイムに失点し、ＰＫ戦突入となった。

前節で千葉をＰＫ戦で下していた水戸だが、この日は２人が失敗。川崎は全員が成功し、２―４のスコアで敗れた。

今季がＪ１初挑戦の水戸にとって、川崎とのＪリーグ主催試合での対戦は２００４年以来。Ｊ２での通算成績は１勝１分け１４敗となっており、リーグ戦では２２年ぶりに“天敵”との対戦が実現する形となったが、目前で勝利を逃す悔しい結果となった。