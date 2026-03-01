◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）

１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、１番人気で幸英明騎手が騎乗したセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は１２着だった。逃げて直線を迎えたが、最後は馬群にのみ込まれてしまった。

２０２３年の七夕賞、２５年のエプソムＣに続く、重賞３勝目はならず。昨秋は天皇賞・秋７着、ジャパンＣ１２着とＧ１で着外に終わっており、Ｇ２で今年初戦を迎えていた。

３番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が直線抜けだし、重賞５勝目。勝ちタイムは１分４５秒１。

４番人気のカラマティアノス（津村明秀騎手）が２着。２番人気のエコロヴァルツ（横山武史騎手）が３着だった。

幸英明騎手（セイウンハーデス＝１２着）「できれば控えて競馬をしたかったが、もまれるのが嫌だったので、行きました。道中の手応えは良かったが、外から来られて手応えが悪くなり、気難しい面が出ました」

吉田豊騎手（ショウナンマグマ＝１３着）「スタートでつまづいてしまった。それが全てですね。前に行きたかったが、あの時点できつくなってしまった」

三浦皇成騎手（ニシノエージェント＝１４着）「外枠のわりに前に壁を作れましたが、喉が気になります。最後はそのぶんですね。馬は走る気があったので距離を短縮すれば、いい部分が見られそうです」