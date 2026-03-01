◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 水戸2（2PK4）2川崎F（2026年3月1日 U等々力）

初昇格の水戸は敵地で川崎Fと対戦し、2―2から突入したPK戦の末に2―4で敗れた。

序盤の劣勢をはね返し、前半終了間際にFW加藤千尋が2得点。45分、GKブローダーセンがはじいたこぼれ球を拾ったFW渡辺からラストパスを受け、右足で流し込んだ。4分後には右サイドを鮮やかな連係で崩し、MF山本、MF真瀬が立て続けにシュート。ともにブローダーセンに防がれるも、最後は加藤が右足で押し込んだ。当初はオフサイド判定だったが、VARで判定が覆りゴールが認められた。

後半は手堅く試合を進めていたが、39分にPKをFWエリソンに決められて1点差に。さらに48分、ゴール前でクリアが乱れ、こぼれ球をMF脇坂に詰められて同点に追い付かれた。町田戦から3試合連続となったPK戦は2人目のFW多田、4人目のDF飯田が失敗。前節千葉戦に続くPK勝ちとはならなかった。

水戸と川崎Fが同カテゴリーで対戦するのはJ2時代の04年以来。樹森大介監督は当時FWとして出場していた。