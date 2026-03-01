イスラエルの中部テルアビブです。ここはイスラエルがイランへの攻撃を始めて、そしてイランからの反撃のいわゆる標的の中心地とも言えるような場所なんです。

先ほど10分ほど前、テルアビブにサイレンが鳴り響きまして私達も一時シェルターへと避難しました。そのさらに10分20分ほど前にもサイレンが鳴り響くなど、非常に攻撃が頻発しているような場所です。そのときに空を見上げると、イランからの弾道ミサイルを迎撃するイスラエルの迎撃ミサイルの様子というのも確認しました。

今ご覧になっているのは民家です。きのうのイランによる弾道ミサイルの攻撃で被害を受け崩れ落ちているような状況です。ここでは50代の女性が1人死亡、さらに別の男性の住人がいま重体だということです。

こうしたなか、イランメディアは日本時間きょう午前11時すぎ、「イランの歴史上、かつてないほど激しい攻撃をまもなく始める」とする革命防衛隊の声明を伝えました。

その後、イスラエルでは多くの場所でサイレンがなり、イランによる弾道ミサイルの攻撃がありましたが、これまでのところ目立った被害は確認されていません。

ただ、イスラエルもイスラエルとイラン双方ともに今後も攻撃を続けていくということで、予断を許さない緊迫した状況が続いています。