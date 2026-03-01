ÃæÆü¤Î³«ËëÅê¼ê¤ËÌø¡¡2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò
¡¡ÃæÆü¤Îº£µ¨³«ËëÅê¼ê¤òÌøÍµÌéÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£1Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¸å¤Ë°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤Ç¡¢27Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÅçÀï¤ÇÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢2017Ç¯¤ËÌÀÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£21Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ÈºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤ê3¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.29¤À¤Ã¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³«ËëÀï¤Ç¤âÃ¸¡¹¤ÈÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë·è¤á¤¿¡£Èà¤Ê¤ê¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£