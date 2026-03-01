完熟フレッシュ・池田レイラ、21歳迎えた“記念ショット”をファンが絶賛「かわいすぎる」「お人形感がすごい」「どんどん美女になってる」
お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが1日、自身のインスタグラムを更新。「本日、21歳を迎えました」と誕生日を報告し、撮影ショットを披露した。
【写真】「かわいすぎる」「どんどん美女に」21歳迎え“記念ショット”を公開した池田レイラ
お団子のアップヘアで白と水色の淡い色合いのフリルドレスに身を包んだ池田。愛らしい笑顔でかわいらしいポーズを決めた撮影ショット4枚を公開した。
投稿では、「歳を重ねるごとに色んな角度からの幸せを更新していけている事に、日々喜びを感じながら過ごしております」と心境をつづり、「そんな中21歳を迎えることができ、関わってくださっている全ての皆様、そして自分が今置かれている環境、たくさんの事への感謝で胸がいっぱいです」と感謝。
「急に大人になった感やばいな謎に、引き締まるな、これ」と吐露するも、「貪欲を目標に！これまでよりも、よりアクティブに動いて色んな楽しみをお見せできる年にしたいです 少しずつ、自分のペースでもいいから成長を止めないこと！変わらずこれを大切にしていきます」と前向きに目標をつづった。
「21歳の私も見守っていただけますよう、何卒よろしくお願いいたします」と伝えた池田に、ファンからは祝福の声のほか、「かわいすぎるんだが」「お人形感がすごい」「どんどん美女になってる!!」「あんなかわいいちぃちゃな子がこんなに大きくなって」「子供っぽいところも大人っぽいところも大好きだよ」などのコメントが寄せられている。
