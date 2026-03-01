第41回三浦国際市民マラソン（スポニチ主催）は1日、神奈川・三浦海岸交差点前を発着点に1万3529人がエントリーして行われた。

フィギュアスケートペアの14年ソチ五輪代表・高橋成美さん（34）が大会アンバサダーとして盛り上げた。大役が決まった時は「よっしゃ！って感じだった。また三浦とつながっていられるのが、とてもうれしかった」。昨年はスペシャルゲストとしてハーフマラソンに出場した。

ミラノ・コルティナ五輪では金メダルペア「りくりゅう」の解説を務め、話題となった。「毎日走っていた。90分のインターバルで」と現地でジョギングをしながら観光し、一日で20キロ走ることもあったという。

テレビなどに引っ張りだこの中、今大会に向けては週1回、20キロを走るなど準備してきた。今年もハーフマラソンで激走し、「ずっと楽しみにしていた。去年1回走って、いい思い出がまた更新された」。三浦マラソンの魅力については「途中で富士山がクリアに見えた。海と山と空と畑と景色が変わっていくところが魅力的」と明るさ全開だった。