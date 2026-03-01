賞金1000万！参加費100万！？フォロワー獲得サバイバル番組「ラブミーフォローミー！」3月8日（日）〜4週連続放送！
テレ東では、3月8日(日)深夜1時50分から4週連続で、フォロワー獲得サバイバル番組「ラブミーフォローミー！」を放送します。
参加条件は「100万円持参」と「既存アカウントの削除」。ルールは簡単。「フォロワーを一番多く獲得した人が勝利」。番組に参加する5人のチャレンジャーはX、Instagram、Tiktokの3つのアカウントを運用しフォロワー獲得に挑みます。MCには吉村崇（平成ノブシコブシ）を迎え、戦いの一部始終を見守ります！
「誰もがネットを通じて、世界中にジブンを発信できるようになった現代！もっともっと注目されて、人気者になりたくない？ルールは簡単！一番たくさんフォロワーを獲得した人の勝ち！要は、注目されたモン勝ち！優勝できたら、なれるかもね、みんなに愛される人気者に……！」トー横系女子、イケメンTikToker、港区女子、炎上系YouTuber、普通の大学生…SNSの広告を見て集まった5人のチャレンジャー。4週間の共同生活をしながらそれぞれフォロワー獲得を目指す。果たして誰が1位になるのか！？ 優勝した先にあるものとは!? フォロワー獲得サバイバルバトルが今、始まる！
【出演者コメント】
■吉村崇（平成ノブシコブシ）
めちゃくちゃ楽しんでやってます！バラエティー番組として参加してるようなものでして。
(ただスタッフさんが何かいろいろありそうな顔で現場にいます)
≪番組概要≫
【タイトル】「ラブミーフォローミー！」
【放送日時】2026年3月8日から毎週(日)深夜1時50分〜2時20分 全4回
（3月22日のみ深夜2時45分〜3時15分放送）
【放送局】テレビ東京
【出演者】吉村崇（平成ノブシコブシ）、佐竹明咲美
【公式HP】
【公式X】@LMFM_official
【公式Instagram】@lovemefollowme_official
【公式Tiktok】@lovemefollowme_official
【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで独占見放題配信
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
【コピーライト】Ⓒテレビ東京
