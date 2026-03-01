来年春に卒業する大学生の就職活動が3月1日解禁され、新潟市で大規模な会社説明会が開かれました。





朱鷺メッセで開かれた「マイナビ就職EXPO」には約150社が参加し、500人を超える学生が詰めかけました。

今年は物価高などを背景に、安定を求める学生が増えているそうです。



■マイナビ新潟支社 松田浩樹 支社長

「今年も売り手市場は変わらない状況。安定している会社に注目してみている傾向があると思う。」



■短大1年生

「営業が気になっていて、営業ができる会社を、業界を決めずに見ていきたい」

■大学3年生

「初任給はやはり個人的には見ている。」



マイナビの調査によると学生が理想とする初任給の平均は、28万8000円となっています。