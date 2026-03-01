竹田麗央が今季初トップ10「上で戦える」 来週はルーキー初V大会で連覇へ
＜HSBC女子世界選手権 最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米ツアー今季3試合目で、竹田麗央は初めてトップ10に入った。最終日は「71」で回り、トータル7アンダー・8位で終えた。
【写真9枚】新ボールも！ 竹田麗央の最新セッティング
出入りが激しい内容だった。「あまりパーを取った記憶がない」と振り返る前半は、4バーディ・2ボギー・1ダブルボギー。2〜3メートルのチャンスを決める一方で、ティショットのミスや3パットもあり、流れは安定しなかった。それでも、「少しドタバタしたけれど、バーディが取れていたので、変えることなく攻めていきました」。イーブンパーで折り返した後半に2バーディ・1ボギーと1つ伸ばし、アンダーパーにまとめた。世界ランキング上位者がそろう“アジアのメジャー”と呼ばれる一戦。戦略性の高いコースに多彩なショットで対応したが、「もったいないボギーがいくつかあった」と課題を口にする。ただ、「そこを減らしていければ、もっと上で戦える。手応えの方が大きいです」と前向き。開幕戦の30位、先週の31位から順位を上げ、確かな収穫があった。上昇ムードで向かう来週は「ブルーベイLPGA」（5日開幕、中国・ジャンレイクブルーベイGC）。初出場だった昨年、6打差独走でルーキー初優勝（通算2勝目）を飾った、思い出の大会だ。欧州女子ツアーを含めれば、4連戦目となるディフェンディング大会。「来週は涼しいといいな（笑）。疲れはけっこう溜まっていると思う。試合前はリラックスして、集中して初日を迎えられるようにしたい」。“東洋のハワイ”と呼ばれる海南島で再び頂点を目指す。（文・笠井あかり）
