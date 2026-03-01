◇明治安田J1百年構想リーグ 岡山1（5PK4）1名古屋（2026年3月1日 JFE晴れの国スタジアム）

岡山が今季4試合目で初勝利を手にした。後半34分に新加入FW河野孝汰が移籍後初得点となる同点ヘッド。今季3度目となったPK戦では5人目として成功させ、チームに勝ち点2をもたらした。

3度目の正直でチームが歓喜に沸く中、複雑な表情を浮かべたのが木山隆之監督だった。「PK戦での勝利は嬉しいのですが、きょうPK戦は負けた時の悔しさの方が大きいと知った」。特別大会は90分勝利＝勝ち点3、PK戦勝利＝同2、PK戦負け＝同1、90分間負け＝同0の独自ルールを設ける。「勝ち点2は嬉しいけど、勝ち点3を取りたかった思いがある。PK戦負けは相手に勝ち点2が入って自分たちは勝ち点1で切ないな、と」。PK戦での決着は勝敗問わず“悔しさ”を内包すると示唆した。

ただチームは昨年8月23日・湘南戦以来となるホーム白星。FW河野の初得点に加え、新加入のGKレナート・モーザーや20歳のFW郄橋旺良もデビューを果たした。この一戦をキッカケに、上昇気流に乗っていく。