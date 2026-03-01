嵐の大野智さん（45）が5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが2月28日、事務所の公式サイトで発表されました。大野さんの経歴を振り返ります。

大野さんは1980年11月26日生まれの東京都出身。14歳のときに芸能界に入りました。1999年9月、18歳のときにハワイの海の船上で、嵐のデビュー記者会見をほかのメンバーと共に開催。当時、大野さんはグループのリーダーについて「リーダーというリーダーはいないです。とりあえず僕が一番年上なんですけど、僕はダンスリーダー」と話していました。

同年11月3日に、楽曲『A・RA・SHI』でCDデビュー。その後グループは『Love so sweet』や『Happiness』、『One Love』、『truth』などヒット曲を連発しました。

■俳優やアート活動など多彩な活躍

大野さんは、アイドルとして歌唱力やダンススキルの高さが知られる傍ら、俳優としても活躍。ドラマ『怪物くん』（2010年）や『世界一難しい恋』（2016年）などで主演したほか、数々の映画にも出演しました。

さらに個性的な才能を発揮したのが、アートの世界。油彩、ドローイング、フィギュア、立体作品など、様々なアートワークを手掛け、2008年、2015年、2020年とこれまで3回にわたって大規模な個展を開いています。

2020年末をもって嵐、そして大野さんが活動を休止。活動休止を発表する会見で、大野さんは嵐について「宝物（以外）の何物でもないというか、僕の人生で“嵐”というものが20年という、人生の半分以上が嵐だったので、永遠に輝き続けているものっていう、心の中でもっていう思いです」と語っていました。

大野さんは活動休止中も時折、ファンやメンバーに向けてメッセージを寄せたり、嵐のメンバーとして令和6年能登半島地震の被災地に義援金を寄付するなどしていました。

2025年5月6日、嵐は2026年からコンサートツアーを行うとし、5月31日の東京ドーム公演をもってグループの活動を終了することを発表。約4年半ぶりに大野さんは活動を再開し、ファンクラブサイトやSNSの動画に登場しています。

嵐の活動終了をもって、約32年にわたり所属した事務所を離れることを発表した大野さんは「今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました」と感謝を伝え「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と今後についてコメントしています。

嵐のラストツアーは3月13日、北海道公演からスタートします。