ËÌ»³¤¿¤±¤·¤¬£µ£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦ËÌ»³¤¿¤±¤·¤¬£³·î£±Æü¤Ë£µ£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¡¦¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¨¥É¥â¥ó¥È¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó£´£°£°¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤ÎÊ¡µï°ìÂç¡¢Ê¡µïÅµÈþ¡¢¼ÜÈ¬¤Îº´Æ£¸ø´ð¡¢ÉñÍÙ²È¤Î¾®ÎÓÁÕµ®¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ²È¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥®¥¿¡¼¤È¡¢ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¹ë²Ú¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê²»³Ú¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ»³¤Ï¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö»çÍÛ²Ö¤Î¤Ò¤È¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¥°¥é¥¹¡×¡¢Á°ÀîÀ¶¤Î¡Ö²Ö¤Î»þ¡¦°¦¤Î»þ¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¡¦ËÙÆâ½ÕºÚ¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¤ÁÉ¤Îµ´²Ð¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ»³¤Ï¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤ÇÀï¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ñ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¶¯¤¯Ê³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÃË¤Î·ý¡×¤Ë¤â½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î·ý¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤ÎÆ»¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£