¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥ó¥×¤òÁí³ç¡¡±óÀ¬£¶»î¹ç¤Ç¤Îà¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀïá¤Ë¡ÖÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î°ì·³¤Ï£±Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡££²·î£±Æü¤ËµÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¡£¤ª¤è¤½£±¤«·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½ª¤¨¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬Áí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°Îý½¬¤Î¤ß¡£¸áÁ°£±£±»þ¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë±ß¿Ø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¿·¼ç¾¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼êÄù¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì·³¤Ç¤Ï¥±¥¬¿Í¡Ö£°¡×¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Ã¯¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç¤¤Ê¥±¥¬¿Í¤â¤Ê¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å·¸õ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²·î£±£´Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼ÂÀï¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢ÂÐ³°»î¹ç¤ò£¶»î¹ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¼ã¼ê´Ø·¸¤Ê¤¯¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¡£¥ª¥Õ¤Ë»Ø´ø´±¤¬¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼Çò»æ¡×¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â³«Ëë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶¥Áè¡×¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¿À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢³«Ëë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¿ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£¶Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±óÀ¬£¶»î¹ç¤ÇºÇ¸å¤Îà¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀïá¤òµá¤á¤¿¡£