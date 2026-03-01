「私からもお金を取るの？」余裕あるママ友が助けてくれない！【優しさを食い尽くすママ友 第1話】
【美月sideSTORY】
私は美月。大変な思いをして離婚し、今は実家に戻っています。
ママ友・佳乃さんはお菓子作りが趣味で、いつも娘の面倒を見てもらっていました。
ところが急に自宅で教室を開くと言われ、しかも私たち親子からもお金を取ると告げられたのです。お金も時間もある佳乃さんが、仕事を探している私にそんなこと言うなんて思っても見ませんでした。
私は佳乃さんのことを親友だと思っていたのに…。
きっと佳乃さんは人生順調で私のようにツラいことなんて一度も遭ったことがないんでしょう。だからこそ平気で私のことを切り捨てることができるんだと思ったら、ショックで怒りすら湧き上がってきました。
脚本:みゆき、イラスト:ふゆ
(ウーマンエキサイト編集部)
私は美月。大変な思いをして離婚し、今は実家に戻っています。
ママ友・佳乃さんはお菓子作りが趣味で、いつも娘の面倒を見てもらっていました。
ところが急に自宅で教室を開くと言われ、しかも私たち親子からもお金を取ると告げられたのです。お金も時間もある佳乃さんが、仕事を探している私にそんなこと言うなんて思っても見ませんでした。
私は佳乃さんのことを親友だと思っていたのに…。
きっと佳乃さんは人生順調で私のようにツラいことなんて一度も遭ったことがないんでしょう。だからこそ平気で私のことを切り捨てることができるんだと思ったら、ショックで怒りすら湧き上がってきました。
脚本:みゆき、イラスト:ふゆ
(ウーマンエキサイト編集部)