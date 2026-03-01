◆オープン戦 楽天１―０広島（１日・倉敷）

広島・大瀬良大地投手が６回から３番手で登板し、３イニングを無失点で終えた。８回はマッカスカーを直球で空振り三振。伊藤裕をカットボール、黒川をフォークで仕留め、３者連続三振で締めた。「最初の１、２回の力みも取れたのか、コントロールが落ち着いてきた」と尻上がり。「３者連続三振って、あまり僕の柄には合わないですけど、三振を取れるところはしっかり自信にして、もっともっと精度を上げていきたい」と振り返った。

６回は２死から二、三塁を迎え、７回は不運な安打もあって無死一、三塁のピンチ。「運がいい形でゼロを並べられたりもしましたけど、いろんなシチュエーションでゼロを並べられたところは良かった」と前向きに語った。昨年１０月に自身４度目の右肘手術を受けたが、開幕ローテ入りを目指して順調。春季キャンプは「直球の出力が物足りなかった。まっすぐに対する課題を潰していこうと。トレーニングもトレーナーさんと見つめ直して」と取り組み「ここまでの出力で投げられたのは、たぶん今年初めて」と最速１４９キロを計測した。

「１３年目になりますけど、やっぱりローテーションで回っていきたいという思いは、これまでと変わらず強く持っています」と通算９４勝のベテラン。「みんながいい状態でいい結果を残している。負けられないという思いもあるけど、自分がやるべきことをしっかりこなして、準備をしてマウンドに上がって頑張るっていうこと」と冷静に語った。