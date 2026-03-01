ÃÝÅÄÎï±û¡¢´ä°æÌÀ°¦¤¬8°Ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢HSBCºÇ½ªÆü
¡¡¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎHSBC½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥»¥ó¥È¡¼¥µGC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÃÝÅÄÎï±û¤¬71¡¢´ä°æÌÀ°¦¤¬68¤Ç²ó¤ê¡¢¤È¤â¤ËÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¡¢281¤Ç8°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ê¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¡¢274¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤Ç¾Þ¶â45Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7020Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç10°Ì¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢´ä°æÀéÎç¡¢À¾¶¿¿¿±û¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç21°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï31°Ì¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï34°Ì¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï47°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï67°Ì¡£