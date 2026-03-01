トー横系女子、港区女子、炎上系YouTuber… 一から始めたアカウントで誰がフォロワーを取れるのか テレ東で4週連続放送
テレビ東京は8日深夜1時50分から4週連続で、フォロワー獲得サバイバル番組『ラブミーフォローミー！』を放送する。参加条件は「100万円持参」と「既存アカウントの削除」。フォロワーゼロからスタートするインフルエンサーたちによる熾烈なSNSバトルが繰り広げられる。
【画像】“トー横”が舞台…漫画『東京逃避行』
ルールは「フォロワーを一番多く獲得した人が勝利」というもの。番組に参加する5人のチャレンジャーはX、Instagram、TikTokの3つのアカウントを運用し、フォロワー獲得に挑む。
MCには吉村崇（平成ノブシコブシ）を迎え、戦いの一部始終を見守る。トー横系女子、イケメンTikToker、港区女子、炎上系YouTuber、普通の大学生…SNSの広告を見て集まった5人のチャレンジャー。
4週間の共同生活をしながらそれぞれフォロワー獲得を目指す。果たして誰が1位になるのか。フォロワー獲得サバイバルバトルが始まる。
■吉村崇（平成ノブシコブシ）コメント
めちゃくちゃ楽しんでやってます！バラエティー番組として参加してるようなものでして。（ただスタッフさんが何かいろいろありそうな顔で現場にいます）
