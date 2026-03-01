Æó³¬Æ²Ï¡¤Ï¥É¥Ð¥¤¤ÇÂ»ß¤á¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥¹¥±»î¹ç±ä´ü
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢²¤½£¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î¾è¤ê·Ñ¤®ÃÏ¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¤ÇÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬2·î28Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï3·î2¡¢3Æü¤ËÃæÅì¤ÇÍ½Äê¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡ËÀ¾ÃÏ¶è¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¤Ï¡¢2Æü¤Î2027Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½Áª¤Î4»î¹ç¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë