最大80％オフ！ベビーブランド「aboo」がファイナルセール実施中。6月末にブランド終了へ。

動物モチーフのベビーウェアブランド「aboo（アブー）」は、2026年6月末をもってブランドを終了します。

ブランド終了に伴い、2月21日から店舗とオンラインストアで「FINAL SALE」を実施しています。

お食事エプロンは1100円、ブルマは880円

オンラインのセール商品をチェックしていきましょう。

人気商品の「お食事エプロン」は1100円（最大74.4％オフ）。膝までおおうロング丈で、食べこぼしや汚れた手から洋服を守ります。また、立体ポケット付きで、ポケットに食べこぼしがしっかり入るよう立体的になる縫製にこだわっています。ネットに入れて洗濯機で洗えるのもうれしいポイントです。

同じく人気の「どうぶつブルマ」は880円（最大75％オフ）。まあるいフォルムがより強調されるバルーン仕様で、後ろから見ても前から見ても可愛いです。フリーサイズですが、目安は70〜90サイズ（6か月〜3歳未満推奨）。

＜そのほか＞

●どうぶつビブブルマセット（1100円）最大80％オフ！

●aboo日よけたれ付きセット（990円）最大75％オフ！

●ぬいぐるみガラガラ（880円）最大66％オフ！

在庫が少なくなってきているので、出産を控えている人や0〜3歳児のママ＆パパは早めにゲットしてくださいね。

アブーとは？

アブーはモノトーン中心のシックな色合いのどうぶつモチーフのベビーウェアブランドです。現役ママがデザイナーをつとめ、「ママがほんとうにほしいもの、こどもがよろこぶもの」をテーマに商品を展開しています。特に食事エプロンが人気です。百貨店やベビー専門店などで販売されています。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）