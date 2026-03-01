ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。新潟市の繁華街から、住宅街、さらに田園まで、日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！



うまいを追求した1杯

「中国辛子味噌」で炒められた選び抜かれた食材たちが彩る人気者。





老舗のラーメン専門店

頑固に「うまい」を追求した1杯です。

小針駅から歩いて22分。



新潟市立小新中学校近くにお店を構える「らーめん処 がんこ屋」。



ラーメン王国・新潟でも、それまでなかった高いクオリティのラーメンで新しい風を吹かせた創業35年の老舗ラーメン専門店です。



「がんこ」に守り続けるスープ

店名の通り、「がんこ」に守り続けているのが、スープです。



鶏と豚骨を一昼夜煮込んだ白湯と、鰹節や昆布などの魚介系の出汁を合わせるＷスープ。



今では、珍しくなくなったＷスープのパイオニア的な存在です。



良い香りを広げる穏やかな「しょう油色」のスープに、 中華の技法が駆使された料理がトッピングされると一番人気の1杯が完成します。

一番人気のラーメン

「お待ちどうさまです！『野武士ら～めん』、お待ちどうさまです！」



“あん”にまとめられたトッピング。



ラーメンの「かえし」で下味が付けられた鶏ももの唐揚げが主役。



ざっくりとカットされた白菜に、細切りのタケノコなど食感のバランスが考えられた野菜たち。



その食材たちは、「中国辛子味噌」を絡めながら、高火力で一気に炒められていて、火の入れ方が絶妙です。



支えるのは、豚骨を使った濃厚さに魚介の爽やかさを加えた35年前の創業当時から変わらないスープ。



当時は、ラーメン王国・新潟でも数少なかった味わいに、多くの人が衝撃を受けました。



太麺と細麺を選べる

麺は太麺と細麺の2種類から選ぶことができますが、人気が高い太麺で作っていただきました。



表面は、ツルツルと滑らかで、かむとしっかりとした弾力で食感でも美味しさが膨らみます。



クセになる辛さと、濃いうま味の味わいに、ノックアウトされる人は数知れずです。



らーめん処 がんこ屋 代表取締役 山下善克さん

「一度食べたらクセになると言われて、浮気をせずに『野武士ら～めん』を食べるお客様は今では7割から8割になっています」



リポート

「出汁のうま味と辛みその、辛いけど辛うまな部分が合わさって立体的なうま味が生まれています。スープと、シャキシャキの食材と、唐揚げと余韻まで、クセになるポイントだらけですね」



一番人気の「野武士ら～めん」。



ベースは、創業当初から長く深く愛され続ける「がんこら～めん」です。



ベースはこのラーメン

ということで、ここで登場していただきましょう



「お待ちどうさまです、『がんこら～めん』です！」



素材に とことんこだわった動物系と魚介系のダブルの出汁が、うまさを引き立てる1杯。



シンプルなトッピングも、こだわりだらけ。



チャーシューは、豚肩ロースをソテーした後、特製のタレで煮込んで味をしっかりしみこませたものです。



メンマもスープになじむ、滋味あふれる、店主こだわりの逸品です。



こちらのおすすめは、歯切れの良い細麺です。



その名の通り「がんこ」なまで、こだわりが詰まった1杯です。



らーめん処 がんこ屋 代表取締役 山下善克さん

「物価高騰で全てが値上がりしていますが、今までと材料を変えることなく、原料をちゃんとスープの中に入れ、この味を守っていくというのが、この先の『がんこ屋』かなと思っています」



守り続けられるＷスープが作り上げるパイオニアの味。



そして変わらないのは、ラーメンの味をトコトン追求する「がんこ」な姿勢。



長く、深く、愛され続けるラーメン。食べたくなりましたよね。

2026年2月19日「夕方ワイド新潟一番」放送より