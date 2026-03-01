·ÚÌ¯¤ÊÏÃ¤Ö¤ê¤Ç½»¿¦¤¬¶µ¤¨¤ëÀº¿ÊÎÁÍý¶µ¼¼¡¡³Ø¤Ö¤Î¤ÏÁµ¤Î¿´¡¢µþÅÔ¡¦ÅìÎÓ±¡¤Ç25Ç¯Ä¶
¡¡Î×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉ¤ÎÅìÎÓ±¡¡ÊµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Àº¿ÊÎÁÍý¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»¿¦¤«¤é³Ø¤Ö¤Î¤ÏÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¿©¤â½¤¹Ô¤Î¤¦¤Á¡×¤È¤ÎÁµ¤Î¶µ¤¨¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿©ºà¤ä»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯À¸¤«¤·´¶¼Õ¤¹¤ë¿´¤À¡£½»¿¦¤Î·ÚÌ¯¤ÊÏÃ¤·¤Ö¤ê¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢25Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÆî·°¡Ë
¡¡»û¤Î¿ßË¼¤Ë2025Ç¯12·î¡¢¼çÉØ¤òÃæ¿´¤ËÌó10¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£À¾Àî¸¼Ë¼½»¿¦¡Ê86¡Ë¤¬¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯À¸¤«¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¥Î©¤Ï¡¢Áµ»û¤ÇºÇ¹â¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¤´¤ÞÆ¦Éå¤È¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¥¢¥ª¥µßÖ¤á¡¢¥È¥¦¥¬¥ó¤È¸üÍÈ¤²¤Î³ë¤È¤¸¡£¤´¤ÞÆ¦Éå¤Ï¡¢¤¹¤êÈ¤Ç¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¡¢¿ßË¼¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥´¥Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶µ¼¼¤Ç¤Ï3¡¢4¿Í¤ÎÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾ïÏ¢¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ»²²Ã¼Ô¼«¤é¤¬ÃÊ¼è¤ê¤äÊ¬Ã´¤ò¹Í¤¨¤ë¡£½»¿¦¤¬°ìÊýÅª¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤ÇÀº¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ï1999Ç¯¡¢Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ò»ý¤ÄÀ¾Àî½»¿¦¤¬¡¢½¤¹ÔÆ»¾ì¤Ç¿©»öºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¡£¥´¥Þ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¥´¥Þ¤ò¤¹¤ë¡¢¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤È¤½¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿©ºà¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÏ«ÎÏ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¿´¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ªÈ×¡¢»²²Ã¼Ô¤Î1¿Í¤¬¤´¤ÞÆ¦Éå¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë´ï¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿½»¿¦¤¬¡Ö¤½¤Î»®¡¢Àö¤Ã¤Á¤ã¤¢¤«¤ó¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Àö¤¦»þ´Ö¤äÀöºÞ¡¢´Ö°ã¤¨¤¿»®¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿Æ¦Éå¤Î°ìÉô¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤À¤ê¤ËÌîºÚ¤ÎÈé¤ò¤à¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤âÀâ¤¯¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÈé¡¢¤à¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡£¤½¤³¤Ë±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÂÌ¤¸¤ã¤ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºå»Ô¤ÎÄ»µï¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡¢Âè1²ó¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÄÌ¤¦¡£¡ÖÏÂ¾°¤µ¤ó¡ÊÀ¾Àî½»¿¦¡Ë¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Àº¿ÊÎÁÍý¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ýÅìÎÓ±¡¡¡µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¤ÎÎ×ºÑ½¡¡¦Ì¯¿´»û¤ÎÅãÆ¬¤Î°ì¤Ä¡£Äí¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥Ä¥Ä¥Ð¥¤Ï¡¢Ê¿²ÈÊª¸ì¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤µ¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤¿¡Öº»ÍåÁÐ¼ù¤Î²Ö¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ËèÇ¯6·î¤´¤í¤Î¡Öº»Íå¤Î²Ö¤ò°¦¤Ç¤ë²ñ¡×¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿ÊÎÁÍý¶µ¼¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¿·ÃÛ¤·¤¿¿ßË¼¡ÖÅººÚÎÀ¡×¤Ç¡¢Ëè½µ²Ð¡¢¶âÍËÆü¤Î¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å1»þ¤Ë³«ºÅ¡£ÈñÍÑ¤Ï1¿Í1²ó3600±ß¡£