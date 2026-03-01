インスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート中継の解説で、2018年平昌五輪金メダリストの高木菜那さんが大人気となった。高木さんはイタリアに好物のお菓子を持参。マネジャーのSNSで紹介されると、菓子メーカーが反応していたが、1日に新展開を迎えたことが判明した。

高木さんのマネジャーと高木さんは1日、インスタグラムを共同で更新。「SNSのパワーを感じました！嬉しい！壮関様ありがとうございました！」とし、高木の元に菓子メーカー「壮関」から、様々な味の「茎わかめ」が箱で届いた模様を公開した。

高木さんは約3週間のイタリア滞在のため、日本から大好物の「三陸産 茎わかめ」を持参。マネジャーが管理するインスタグラムは、イタリアからの帰途の最中にもバッグから取り出し、「一体何袋買って持参したんでしょうか、、、恐るべし」「#PRではありません」「#リアル愛用品」などと投稿していた。

2月24日には「壮関」公式Xが、この投稿のURLとともに「元スピードスケート選手の高木菜那さんが茎わかめを持ったお写真を、マネージャーさんがInstagramで投稿してくださいました！ なんとオリンピック期間中も現地で食べてくださっていたそうで…本当に嬉しいです ありがとうございます！」と反応するなど反響が広がっていた。

高木さんはこの日、「ありがとうございます」と笑顔で頭を下げていた。



（THE ANSWER編集部）