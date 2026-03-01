◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）

１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、２番人気で横山武史騎手が騎乗したエコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は３着だった。直線では一端、先頭に立つ勢いで伸びてきたが、内からレーベンスティールに交わされてしまった。

同馬は昨年の中山記念で鼻差の２着の惜敗。昨年の福島記念、２３年の朝日杯ＦＳで２着など重賞で好勝負をしていたが、今回も初タイトル獲得とはならなかった。

３番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が直線抜けだし、重賞５勝目。勝ちタイムは１分４５秒１。４番人気のカラマティアノス（津村明秀騎手）が２着だった。

横山武史騎手（エコロヴァルツ＝３着）「理想的なレースでいい展開でした。体に気持ち余裕があったのかもしれないです。次は良くなってくると思いますし、距離も１ハロン延びた方がいいと思います」

石川裕紀人騎手（マイネルモーント＝４着）「高速馬場は不向きだと思っていたけど、力を振り絞って頑張ってくれました。上手に走ってくれたし、力を再認識できた。どこかで重賞を勝てる馬だと思います」