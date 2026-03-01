◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

昨年大会の覇者、タデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝がゴール直前までの大混戦を２時間３分３７秒で制し、連覇を果たした。昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本人トップの全体１２位。「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）は２時間７分３４秒で日本人５位の全体２０位だった。

日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。２８年ロス五輪から新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに代表に内定する。

２００５年ヘルシンキ世界陸上男子マラソン銅メダルの尾方剛氏（５２）＝広島経大監督＝は、ベテランの大迫、新鋭の工藤に対し、２時間３分台のチャレンジを期待した。

※※※※※※※※※※※※

大迫はバレンシアマラソンから３か月という短い期間で、今、持っている力を最大限に出した。プレートが入った厚底シューズによって、以前より、疲労が軽減され、回復を早めることができると推測できる。大迫は「３か月の間隔でこれだけ走れる」ということを体感できたと思う。間隔をとって練習を積めば２時間３分台を出せる手応えをつかんだだろう。

前日本記録（２時間４分５６秒）保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）は３０キロから積極的に動いた。大迫には競り負けたが、鈴木健吾らしさを見せてくれた。復帰戦としては上々。次のマラソンにも期待したい。

初マラソンの工藤は収穫も課題も得られた。３５キロで足をつってしまったことでマラソンの厳しさや難しさを知っただろうが、それ以上に２戦目以降に可能性を感じたはず。今回、ＭＧＣを獲得したことで、次は思い切って、２時間３分台にチャレンジしてほしい。

日本勢は２時間５分〜６分台がスタンダードになった。確実に底上げはされている。ただ、この日も序盤で海外勢の集団とはっきり分かれたように、世界のトップレベルとはまだ差がある。世界と勝負するためには、２時間３〜５分をスタンダードにしなければならない。