ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。2日の強化試合・オリックス戦では、エンゼルスの菊池雄星投手（34）が先発し、ロッキーズの菅野智之投手（36）も登板する予定だ。

菅野は「色々確認しながら貴重な実戦になると思うので。しっかり準備をしてきたので。いい姿が見せれればいいなと思います」とし、テーマには「2イニングか3イニングってところだと思うので、全部が全部試せるかどうかはわからないですけど、キャッチャーと話し合いながら、僕の場合はこれっていう球種はないので、全体的にまんべんなく確認できたらいいかなと思っています」とした。

日本の球場での登板は24年以来となる。「そうですね。去年1年間でまた成長したんだというのを皆さんにお見せするのを本当に楽しみにしてましたし、しっかり準備をしてきたので。練習試合っていうことですけど、良い姿を見せれたらと思います」とした。

侍ジャパンは2、3両日に京セラドームで強化試合を行う。3日は阪神戦。メジャー組も試合出場することが可能となり、野手では大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）らも出場するとみられる。メジャー組も揃ってWBC初戦となる6日の台湾戦へ最終の仕上げに入る。