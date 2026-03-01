″ピーター″池畑慎之介、熱海の別荘をルームツアーで紹介「ギャラリーみたいで素敵」「センスが良すぎて」
歌手・タレントのピーターこと池畑慎之介（73）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。熱海の別荘をルームツアーで披露した。
【動画】「ギャラリーみたいで素敵」熱海の別荘をルームルアーで紹介した池畑慎之介
自らカメラを回して撮影。琉球畳が敷かれた和室や木彫りの置物、コシノヒロコから新築祝いでプレゼントされた書など、こだわり詰まったインテリアを披露した。
カウンターが付いた開放的なキッチンやシックな食器棚も披露。キッチンや浴室は掃除が楽になるよう、マグネットウォールの壁にものを浮かせて並べるという工夫も明かした。
収納面ではデッドスペースを活用したパントリーやニッチ棚も披露。リビングからは熱海の海や花火を一望できる。友人から譲り受けたワインカラーのソファでくつろぐ様子など、洗練された休日スタイルを紹介した。
丁寧に整えられた居住空間に、コメント欄には「ステキなインテリア、お気に入りに囲まれた暮らし、生き方、本当にカッコいいです！」「お部屋のレイアウトがギャラリーみたいで素敵」「本当にセンスが良すぎて素晴らしい」「大人のセンスが光ってて憧れるわぁー」「お風呂は温泉かな？」の声が寄せられている。
【動画】「ギャラリーみたいで素敵」熱海の別荘をルームルアーで紹介した池畑慎之介
自らカメラを回して撮影。琉球畳が敷かれた和室や木彫りの置物、コシノヒロコから新築祝いでプレゼントされた書など、こだわり詰まったインテリアを披露した。
カウンターが付いた開放的なキッチンやシックな食器棚も披露。キッチンや浴室は掃除が楽になるよう、マグネットウォールの壁にものを浮かせて並べるという工夫も明かした。
丁寧に整えられた居住空間に、コメント欄には「ステキなインテリア、お気に入りに囲まれた暮らし、生き方、本当にカッコいいです！」「お部屋のレイアウトがギャラリーみたいで素敵」「本当にセンスが良すぎて素晴らしい」「大人のセンスが光ってて憧れるわぁー」「お風呂は温泉かな？」の声が寄せられている。